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Менеджер Фьюри сообщил, когда Тайсон решил завершить карьеру

Браун допустил вероятность возвращения британца.
13 января, 22:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 KO), поделился мнением о завершении карьеры своего подопечного.

По словам функционера, он узнал о решении британца из видео.

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"Кто-то позвонил и сказал, что видео уже вышло. Я позвонил ему и сказал: "Хорошо с твоей стороны, спасибо, что предупредил". Он засмеялся и сказал, что принял это решение, когда пошел пить кофе".

Браун считает, что Фьюри принял это решение сегодня утром.

"Думаю, да. Я разговаривал с ним вчера, он ничего не упоминал. Вчера мы обсуждали бокс. Сегодня утром, видимо, и решил. Слушайте, он Тайсон Фьюри.

Честно, я буду шокирован, если он вернется, но кто знает? Сейчас он завершил карьеру", - приводит слова менеджера IFL TV.

Ранее промоутер Фьюри высказался о завершение карьеры Тайсона.

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