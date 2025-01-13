"Кто-то должен вернуть тебя": промоутер Джошуа оценил завершение карьеры Фьюри

Британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о том, что экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) объявил о завершении карьеры.

По словам функционера, он уверен, что британец вернется на ринг, а его возможным соперником станет Энтони Джошуа.

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"Если ты хочешь вернуться и получить максимум, то сначала должен уйти на пенсию. Кто-то должен вернуть тебя с пенсии. Если это последний раз, когда мы видим Тайсона Фьюри - удачи ему. Я лично в этом сомневаюсь. Но что бы он ни решил делать – большое уважение.

Он еще будет биться. Я думаю, что ему станет скучно. Он знает, что британские болельщики хотят увидеть бой с Эй Джеем. Лично я верю, что мы его еще увидим на ринге. Если нет, то удачи ему", - приводит слова Хирна IFL TV.

Ранее промоутер Фьюри высказался о завершение карьеры Тайсона.

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