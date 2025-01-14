"Надеюсь, это игра": Промоутер Джошуа с сожалением отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса

Эдди Хирн не перестает верить, что Тайсон передумает ради боя с его подопечным.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал слова еще одного экс-обладателя титула в дивизионе Тайсона Фьюри о завершении карьеры.

Представитель Эй Джея отметил, что с разочарованием принимает такое решение британского боксера, но надеется, что оно не окончательное.

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"Если у вас больше не хватает духа для выступлений, то завершение карьеры - лучший вариант. Все же это большое разочарование для британских любителей бокса, потому что у нас есть шанс провести самый большой бой. Если это был последний раз, когда мы видели Фьюри, то нужно признать, что у него была отличная карьера.

Тайсон сам принимает решения, но, как я уже сказал, это не тот спорт, в котором если не лежит душа, то нужно заставлять себя выступать. Так что, возможно, он принял правильное решение. Все же надеюсь, что это очередная игра Фьюри, и мы увидим бой против Джошуа", - сказал Хирн.

Напомним, ранее промоутер Джошуа уже сделал важный шаг к организации боя с Фьюри.

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