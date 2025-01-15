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"Всегда хотел реванша": Промоутер Паркера оценил вероятность боя с Джошуа

Представитель новозеландца высказался о потенциальном поединке с британцем.
Сегодня, 15:08
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Дэвид Хиггинс, промоутер временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, прокомментировал возможность проведения боя против Энтони Джошуа.

Представитель новозеландского боксера отметил, что в случае победы в ближайшем поединке 22 февраля с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа его клиент будет готов встретиться в ринге с Эй Джеем.

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"Сто процентов Джошуа заинтересует Паркера. С промоутером Эй Джея Эдди Хирном приятно работать, а Джозеф всегда хотел реванша. В зависимости от того, как лягут карты, было бы здорово, если бы Паркер и Джошуа снова встретились.

Паркер может драться с разницей в два или три месяца. Если Джозеф победит Дюбуа и ему предложат бой за большие деньги, реванш с Джошуа на Уэмбли через три месяца, я уверен, он ухватится за эту возможность", - приводит слова промоутера Sky Sports.

Напомним, что в 2018 году в объединительном поединке Энтони Джошуа одержал победу над Джозефом Паркером единогласным решением судей.

Ранее Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джозеф Паркер

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