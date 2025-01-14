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"Заглядывает слишком наперед": Паркер предостерег Дюбуа от дальновидных планов

Новозеландский боксер попытался остудить уверенность своего британского соперника.
Сегодня, 16:46
Джозеф Паркер (справа) / Getty Images
Джозеф Паркер (справа) / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер предостерег своего соперника обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа от самоуверенности.

Новозеландский боксер отметил, что британцу, который уже бросил вызов лидеру дивизиона Александру Усику, сначала нужно справиться с ним, прежде чем строить дальнейшие планы.

"Мне кажется, что Дюбуа заглядывает слишком наперед в будущее в ожидании больших боев. Я уже определенное время занимаюсь боксом, и мне кажется, что сейчас у меня есть все, чтобы победить такого бойца, как Даниэль. Его ждет угощение.

Я с нетерпением жду этого боя. Мне нравится, что мой соперник полон уверенности. Сейчас он на высоте, но 22-го февраля, все может закончиться для него. Поехали", - сказал Паркер на пресс-конференции.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Напомним, ранее Дюбуа и Паркер провели первую битву взглядов перед поединком.

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Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов
Дюбуа - Паркер: видео первой битвы взглядов

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