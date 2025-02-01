Промоутер Усика рассказал, вернется ли Фьюри в бокс
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался по поводу бывшего чемпион Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).
По словам функционера, он считает, что британец может возобновить карьеру.
Читай также: "Я чемпион, поэтому хочу драться с чемпионом": Усик получил претендента на бой из UFC
"Наверное, он в седьмой раз выходит на пенсию, поэтому мы не можем доверять ему до конца. Лично я сказал бы, что на этот раз чувствую, что это 50/50.
Он звучит серьезнее, но я не могу быть на 100% уверен, что он навсегда покинул ринг. У меня есть чувство, что он может вернуться", – сказал Красюк для Ring Magazine.
В 2024 году Фьюри дважды проиграл Александру Усику. В январе текущего года британец сообщил, что завершил карьеру.
Ранее Красюк выбрал фаворита боя Дюбуа против Паркера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!