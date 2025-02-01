Промоутер Усика рассказал, вернется ли Фьюри в бокс

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), высказался по поводу бывшего чемпион Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По словам функционера, он считает, что британец может возобновить карьеру.

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"Наверное, он в седьмой раз выходит на пенсию, поэтому мы не можем доверять ему до конца. Лично я сказал бы, что на этот раз чувствую, что это 50/50.

Он звучит серьезнее, но я не могу быть на 100% уверен, что он навсегда покинул ринг. У меня есть чувство, что он может вернуться", – сказал Красюк для Ring Magazine.

В 2024 году Фьюри дважды проиграл Александру Усику. В январе текущего года британец сообщил, что завершил карьеру.

Ранее Красюк выбрал фаворита боя Дюбуа против Паркера.

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