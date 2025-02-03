Промоутер сообщил, кто станет следующим соперником Джошуа

Британский экс-чемпион определился, с кем проведет ближайший бой.

Промоутер Бен Шалом сообщил, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в своем ближайшем бою встретится в ринге с конголезским представителем дивизиона Мартином Баколе.

Функционер утверждает, что британский боксер уже подписал контракт, а поединок должен состояться в Африке.

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"Промоутер Мартина Баколе - вот как я хочу, чтобы меня знали. Он супертяжеловес номер один в мире.

Бой с Джошуа? Дело сделано. Я слышал, что он подписал контракт, и мы отправляемся в ДР Конго", - приводит слова Шалома talkSPORT.

Ранее промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри.

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