Баколе сделал смелое заявление, назвав раунд, в котором нокаутирует Усика

Конголезец также предположил, сколько ему потребуется времени, чтобы разобраться с Дюбуа и Джошуа.

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе оценил свои шансы в возможных поединках против других бойцов дивизиона.

Боксер выразил уверенность в своих досрочных победах, рассказав, сколько ему потребуется раундов, чтобы нокаутировать чемпиона WBC, WBA и WBO Александра Усика, обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа, а также Энтони Джошуа.

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"Если я подерусь с Энтони Джошуа, то нокаутирую его где-то между первым и четвертым раундами. Я его точно нокаутирую, он не пройдет четвертый раунд.

Даниэль Дюбуа? Я нокаутирую его в первом или втором раунде.

Александр Усик? Это тяжелый поединок. Хороший бой, но я остановлю его в шестом раунде", - сказал Баколе в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Паркер нацелился на бой с Усиком после Дюбуа.

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