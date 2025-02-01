Промоутер Усика назвал главный недостаток Баколе

Красюк уверен, что Мартин должен стать чемпионом мира.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу Мартина Баколе.

По словам функционера, Баколе, чтобы стать чемпионом мира, нужно улучшить свою дисциплину.

Читай также: Промоутер назвал главную цель Джошуа после срыва боя с Фьюри

"Он следующий чемпион. Сейчас Мартин Баколе - один из самых сильных супертяжеловесов.

Баколе не хватает одной вещи - дисциплины. Как только в его тренировочном лагере появится дисциплина, этот парень станет будущим супертяжелого веса", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер Усика рассказал, кого видит возможным соперником своего подопечного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!