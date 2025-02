Кроме Кроуфорда: Названы потенциальные соперники Альвареса на ближайшие бои

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО) заключил контракт с главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом, который займется организацией четырех его боев.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, первый поединок должен состояться 4 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Для подготовки к бою против Теренса Кроуфорда в качестве возможных соперников мексиканца называются два варианта: экс-чемпион мира американец Джермалл Чарло (33-0, 22 КО) и француз Бруно Сурас (26-0-2, 5 КО), который в декабре прошлого года апсетнул бывшего чемпиона Хайме Мунгию.

Читай также: Альварес подписал долгосрочный контракт с Аль аш-Шейхом - бой с Полом не состоится

Вторым поединком должна стать собственно встреча в ринге с Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО). Бой запланирован на 13 сентября в Лас-Вегасе.

Третий поединок собираются организовать в феврале 2026 года. Альварес может провести реванш с Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) или подраться со средневесом британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО) или его соотечественником Крисом Юбэнком-младшим (34-3, 25 КО).

Четвертый бой запланирован на октябрь 2026 года.

Fight 2 will be against Terence Crawford on Sept. 13 in Las Vegas. Fight 3 is planned for February 2026, sources said, with three names on the table: Dmitry Bivol rematch, Hamzah Sheeraz and Chris Eubank Jr. Fight 4 planned for October 2026. https://t.co/ftYWmXFI0J