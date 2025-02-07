"Жду Канело в сентябре": Кроуфорд отреагировал на подписание Альваресом контракта с Аль аш-Шейхом

Американский боксер не отказывается от идеи подраться с мексиканцем.

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал заключение сделки между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом и главой Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейхом.

Американский боксер заявил, что он, как и планировалось ранее, намерен встретиться в ринге с мексиканцем в сентябре.

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"Я жду Канело в сентябре и собираюсь шокировать мир на Riyadh Season", - написал Кроуфорд в сети Х.

Ранее Теренс Кроуфорд высказался о возможном бое с Саулем Альваресом.

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