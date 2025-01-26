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"О весе беспокоиться не нужно": Кроуфорд высказался о возможном бое с Альваресом

Американец оценил свои шансы против соперника из дивизиона выше.
Сегодня, 09:42
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд поделился мыслями о потенциальном бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса.

Американский боксер выразил уверенность, что у него не возникнут проблемы в поединке против бойца из высшей весовой категории.

Читай также: Альварес собирается провести еще один бой перед потенциальным поединком с Кроуфордом

"Суть великого бойца - испытывать себя вопреки всем трудностям. Люди говорят, что ты слишком мал, ты хуже, тебе не место на ринге с такими бойцами. Именно тогда великие бойцы показывают свои лучшие результаты.

Я буду чувствовать себя прекрасно во втором среднем весе. О весе беспокоиться мне не нужно. Я знаю, что буду чувствовать себя прекрасно. Мне есть к чему готовиться. Это часть бокса - проходить определенные этапы. Мы будем хорошо подготовлены, когда это время наступит.

Мы увидим, когда придет время боя, в чем мое преимущество. Я из тех ребят, которые любят чувствовать своих соперников и приспосабливаться к тому, что они делают. Я думаю, что это моя лучшая черта - умение разбираться в каждом сопернике, с которым я сталкивался до сих пор. Я надеюсь сделать то же самое, когда придет время боя с Канело", - приводит слова Кроуфорда BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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