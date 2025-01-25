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Альварес неоднозначно отреагировал на информацию о бое с Кроуфордом

Мексиканский чемпион решил уйти от прямого ответа на вопрос о возможном мегафайте.
Сегодня, 10:58
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес прокомментировал слухи о потенциальном бое против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда.

Мексиканский боксер заявил, что не готов подтвердить возможность проведения этого поединка, но отметил, что открыт к предложениям.

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"Да, я знаю, что люди хотят увидеть этот бой. Возможно, он состоится, а возможно, нет. Мы не знаем наверняка.

Я всегда открыт для хороших поединков, а Кроуфорд - хороший боец, с отличными способностями. Возможно, вы увидите этот бой", - сказал Альварес в комментарии The Ring.

Ранее Сауль Альварес нецензурным словом оценил Александра Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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