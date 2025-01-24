"Битва Давида против Голиафа": Тренер Кроуфорда сообщил, когда состоится поединок с Альваресом

Берни Дэвис, тренер чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), высказался о бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса (62-2- 2, 39 KO).

По словам наставника американского боксера, поединок с мексиканцем должен состояться 13 сентября нынешнего года.

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"Мы берем серьезных соперников и побеждаем их. Вот почему нам дают Сауля Альвареса: жесткого панчера с IQ, бойца такого же калибра и легенду. Это единственный вызов, который искал Кроуфорд. Мы заслужили этот вызов, который называем битвой Давида против Голиафа.

У нас много недостатков в этом бою, это касается веса и мощи. Также тут много вещей на одном уровне, я о достижениях и наборе навыков. Мы поднимаемся на эту гору. Все начинается. С нетерпением жду 13-го сентября.

Кроуфорд против Канело. Именно в таком порядке, а не наоборот. Скоро Теренс станет чемпионом мира в суперсреднем весе", - сказал тренер в комментарии FightHype.com.

Ранее Сауль Альварес нецензурным словом оценил Александра Усика.

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