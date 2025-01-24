iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Битва Давида против Голиафа": Тренер Кроуфорда сообщил, когда состоится поединок с Альваресом

Наставник именитого боксера озвучил дату грандиозного мегафайта.
Сегодня, 13:59
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Берни Дэвис, тренер чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО), высказался о бое против обладателя титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауля Альвареса (62-2- 2, 39 KO).

По словам наставника американского боксера, поединок с мексиканцем должен состояться 13 сентября нынешнего года.

Читай также: Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком

"Мы берем серьезных соперников и побеждаем их. Вот почему нам дают Сауля Альвареса: жесткого панчера с IQ, бойца такого же калибра и легенду. Это единственный вызов, который искал Кроуфорд. Мы заслужили этот вызов, который называем битвой Давида против Голиафа.

У нас много недостатков в этом бою, это касается веса и мощи. Также тут много вещей на одном уровне, я о достижениях и наборе навыков. Мы поднимаемся на эту гору. Все начинается. С нетерпением жду 13-го сентября.

Кроуфорд против Канело. Именно в таком порядке, а не наоборот. Скоро Теренс станет чемпионом мира в суперсреднем весе", - сказал тренер в комментарии FightHype.com.

Ранее Сауль Альварес нецензурным словом оценил Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

Статьи по теме

Усик - на вершине: Украинец сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN Усик - на вершине: Украинец сохранил лидерство в рейтинге P4P от ESPN
Усик - вне топ-10: Авторитетный портал обновил рейтинг Р4Р Усик - вне топ-10: Авторитетный портал обновил рейтинг Р4Р
Альварес оценил вероятность боя с Полом, озвучив условие Альварес оценил вероятность боя с Полом, озвучив условие
"Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом "Его волнуют только деньги": Хирн оценил вероятность боя Пола с Альваресом
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: спринтерской гонкой у мужчин продолжится шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Матчи топ-чемпионатов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Ярмолюк получил в партнеры звезду молодежного Евро
Биатлон16:55
Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе
Европа16:32
Английский клуб нацелился на игрока сборной Украины
Лига наций15:58
Бельгия определилась, где примет Украину в плей-офф Лиги наций
Бокс15:30
Бокс: расписание боев
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс15:20
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Европа14:59
Барселона продлила контракт со своим защитником
Бокс14:44
Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать
Европа14:23
Бельгия объявила о смене главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK