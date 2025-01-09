Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком

Авторитетный аналитик Тимоти Брэдли высказался по поводу боя обладателя титула WBA в первом среднего весе Теренса Кроуфорда с объединенным чемпионом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом.

По словам Брэдли, в поединке не будут иметь значение габариты, что доказал Александр Усик в противостоянии с Тайсоном Фьюри.

"Все говорят, что Канело нокаутирует Кроуфорда. Но когда он последний раз кого-то нокаутировал? Они оба одного роста.

Мы только что видели, как Александр Усик побил парня Тайсона Фьюри. Он победил его за счет своего мастерства, способностей, характера и решимости, хоть был и меньше по габаритам.

Усик - великий боец и мы знаем еще только одного бойца такого уровня и это Теренс Кроуфорд", - сказал Брэдли для Boxing News 24.

Напомним, Беллью включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов в истории.

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