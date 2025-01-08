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Беллью включил Усика в топ-5 лучших супертяжеловесов в истории

Тони отметил путь украинца в дивизоне.
Сегодня, 18:37
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу Александра Усика.

Британец считает, что представитель Украины, которы недавно победил Тайсона Фьюри в реванше, является одним из лучших супертяжеловесов в истории.

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"На сегодняшний день Усик - главный супертяжеловес, он лидер, лучший в супертяжелом весе. Я пойду дальше и скажу, что Усик входит в топ-5 величайших бойцов в истории. За его заслуги, достижения, за то, как он этого добился, я бы поставил его в топ-5 супертяжеловесов.

На протяжении всей карьеры он ехал на территорию соперников и побеждал на их же поле. Не поймите меня неправильно, я тоже вхожу в этот список, но он сделал это, и он исключителен в том, что делает", - сказал Беллью для talkSPORT Boxing.

Ранее Дюбуа признался, готов ли он подраться с Владимиром Кличко вместо Усика.

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