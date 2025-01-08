Беллью назвал победителя боя Джошуа - Фьюри

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мнением о возможном поединке Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По словам британца, победителем поединка станет Джошуа.

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"Кто лучше вернется после поражений. Я всегда говорил, что думаю, что Джошуа нокаутирует Фьюри. Сейчас я не знаю, какой у него настрой.

Если Джошуа выйдет и даст волю рукам, то он может нокаутировать любого. Если он выйдет боксировать с Фьюри, то проиграет и проиграет очень жестко. Но если Джошуа выйдет и позволит своим рукам разгуляться, то он способен нокаутировать кого угодно. Я выберу Эй Джея", - сказал Беллью talkSPORT Boxing.

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