"Он заставлял его отходить назад": Паркер оценил реванш Усик - Фьюри

Временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о победе Александра Усика над Тайсоном Фьюри.

Новозеландец находился в углу ринга британца и был уверен, что именно Тайсон победил.

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"Я смотрел бой на арене, и, возможно, что я в команде Фьюри, я думал, что он сделал достаточно для победы. Если пересмотреть бой, то он очень близкий. Я думаю, что поединок могли отдать в любую сторону. Я не уверен насчет такого большого разрыва на карточках судей. Но я не судья".

Паркер заявил, что Усик и Фьюри лучшие боксеры поколения, а они провели фантастический бой.

"Тайсон показал отличное выступление. Он все время оказывал давление, заставлял Усика отходить назад. Но Александр возвращался со своими ударами. Когда два лучших бойца дивизиона, два лучших бойца в мире дерутся и отдают все силы - это отличное зрелище, за которым здорово наблюдать", - сказал Паркер в интервью YouTube-каналу BoxHard Podcast.

Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (116-112, 116-112, 116-112).

Ранее Паркер рассказал о своих планах после победы над Дюбуа.

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