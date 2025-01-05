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Паркер рассказал о своих планах после победы над Дюбуа

Новозеландец нацелен отобрать чемпионский титул у британца.
Сегодня, 16:59
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о своем бое против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

По словам новозеландца, он нацелен на завоевание полноценного пояса и постарается его удержать.

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"В этот раз на кону очень много всего. У меня появилась еще одна возможность побороться за пояс. Есть разница, между выигранным титулом тогда и сейчас. Если снова стану чемпионом мира, то буду больше ценить все это. Я хочу сохранить его.

Теперь я живу жизнью боксера и люблю свою работу. В 2016 году я только познавал себя. У меня был пояс и немного денег. Я просто наслаждался жизнью. Теперь я женат и у меня есть дети. Так что я собираюсь удерживать этот пояс, а также стремиться к еще большим достижениям и высотам", - цитирует Паркера Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер усомнился в победе Дюбуа над Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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