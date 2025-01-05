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"Верю, что смогу": Паркер озвучил амбициозную цель на бой с Дюбуа

Новозеландский боксер поделился ожиданиями от титульного поединка.
Сегодня, 14:19
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о ближайшем бое против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Новозеландский боксер выразил надежду, что у него получится одержать досрочную победу над британцем.

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"Когда будет бой, пройдет почти год, как я вне ринга. Но это не повлияет на меня. Я много тренировался и теперь, когда у меня большой бой, я хочу показать что-то новое. Это ловкость, агрессия, сила. Я хочу продемонстрировать все это.

Я думаю, что смогу нокаутировать Дюбуа. Но парень в последнее время продемонстрировал крепкий подбородок, выдержку и решимость. Он боролся, когда становилось очень сложно, но я верю, что смогу", - приводит слова Паркера Boxing News 24.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Дюбуа озвучил свой план на бой с Паркером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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