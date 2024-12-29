"Его уверенность заоблачная": Паркер оценил форму Дюбуа

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер поделился мнением об обладателе титула IBF Даниэле Дюбуа, с которым встретится в ближайшем бою.

Новозеландский боксер отметил, что его британский оппонент сейчас пребывает в отличной форме и преисполнен уверенности в себе.

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"Он в прекрасной форме. Ранее я ставил на других бойцов в трех его последних боях: на Миллера, Хрговича и Джошуа. И каждый раз он доказывал мне, что я ошибаюсь. Следовательно, уважение Дюбуа. Он в хорошей форме, его уверенность заоблачная, огромная.

Я чувствую, что раньше я сильно отличался от того, что сейчас. Я гораздо более зралый как муж, как отец, как боец. И сейчас я люблю больше, чем раньше, то, что делаю", - сказал Паркер в комментарии Froch On Fighting.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Дюбуа озвучил свой план на бой с Паркером.

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