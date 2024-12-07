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"Найти и уничтожить": Дюбуа озвучил свой план на бой с Паркером

Обладатель титула IBF поделился ожиданиями от ближайшего поединка в временным чемпионом.
Сегодня, 15:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа высказался о бое против обладателя временного титула WBO Джозефа Паркера.

Британский боксер заявил, что серьезно настроен разобраться со своим новозеландским соперником.

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"Я не упускаю из виду Паркера. Для него тоже все будет стоять на кону. Он будет сражаться так же упорно, как и я. Никогда не нужно упускать никого из виду. Сначала нужно разобраться с ним, а потом перейти к следующему сопернику.

Я чувствую, что готов стать действительно элитным бойцом и провести большие поединки. Мои последние пять или четыре боя были на высшем уровне, так зачем же спускаться? Мне нужно продолжать взбираться на вершину, пока я не доберусь до звезд, до Луны, до Вселенной.

Найти и уничтожить - вот мой настрой. Иду во всеоружии, но подготовлюсь как следует. Паркер уже побывал на вершине, а сейчас является ветераном. Так что мне нужно выйти и действительно разобраться с ним. Я должен быть лучше его во всех отношениях", - цитирует Дюбуа Sky Sports.

Бой Дюбуа - Паркер состоится 22 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Даниэль Дюбуа оценил вероятность проведения реванша с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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