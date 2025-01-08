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Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика

Промоутер Джошуа вспомнил непобежденного австралийца.
Сегодня, 13:30
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный промоутер Эдди Хирн заявил, что обладатель титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джей Опетая может одолеть украицна Александра Усика.

Эксперт считает, что австралийцу нужно собрать пояса, а затем он уже сможет бросить вызов Усику.

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"Наверное, Опетая - единственный боец, который, на мой взгляд, действительно может конкурировать с Усиком. Ему нужно доказать свои заслуги перед всем тяжелым дивизионом.

Посмотрите, чего достиг Усик. Сейчас он хочет денежные бои, так что если мы сможем убедить кого-то вроде Турки Аль аш-Шейха, что бой Опетайи против Усика - это классика, то, возможно, он состоится", - приводит слова Хирна Daily Mail.

Ранее тренер Баколе выбрал соперника для Усика.

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