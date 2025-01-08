Хирн назвал единственного боксера, который может победить Усика
Авторитетный промоутер Эдди Хирн заявил, что обладатель титула IBF в первом тяжелом дивизионе Джей Опетая может одолеть украицна Александра Усика.
Эксперт считает, что австралийцу нужно собрать пояса, а затем он уже сможет бросить вызов Усику.
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"Наверное, Опетая - единственный боец, который, на мой взгляд, действительно может конкурировать с Усиком. Ему нужно доказать свои заслуги перед всем тяжелым дивизионом.
Посмотрите, чего достиг Усик. Сейчас он хочет денежные бои, так что если мы сможем убедить кого-то вроде Турки Аль аш-Шейха, что бой Опетайи против Усика - это классика, то, возможно, он состоится", - приводит слова Хирна Daily Mail.
Ранее тренер Баколе выбрал соперника для Усика.
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