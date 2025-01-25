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Альварес собирается провести еще один бой перед потенциальным поединком с Кроуфордом

Мексиканский чемпион намерен выйти в ринг в мае.
Сегодня, 16:11
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Сауль Альварес не собирается простаивать в ожидании потенциального боя против чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда, который планируют на осень.

Мексиканский боксер собирается провести еще один поединок в мае перед возможной встречей в ринге с американцем, сообщает BoxingScene со ссылкой на приближенные к Канело источники.

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При этом отмечается, что бой может состояться 3 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena, запрос на бронирование которой на эту дату подала компания TGB Promotions, связанная с Premier Boxing Champions.

Ранее тренер Кроуфорда сообщил, когда состоится поединок с Альваресом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес

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