"Удачи": Кроуфорд отреагировал на анонс боя Альвареса, подколов мексиканца

Американский боксер поставил перед собой высокую цель в запланированном поединке с Канело.

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал анонс объединительного боя между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом и чемпионом IBF Уильямом Скуллом.

Американский боксер пожелал удачи мексиканцу и отметил, что ждет, когда отберет у него звание абсолютного чемпиона.

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"Удачи, Канело, в твоем следующем бою. Я с нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира", - написал Кроуфорд в сети Х.

Good luck @Canelo in your next fight. I’m looking forward to becoming a 3x Undisputed Champion.😉 — Terence Crawford (@terencecrawford) February 9, 2025

Напомним, что бой Альварес - Скулл состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На 13 сентября в Лас-Вегасе, США у Канело запланирован поединок против Кроуфорда.

Ранее Джейк Пол резко отреагировал на срыв боя с Саулем Альваресом, послав его и обозвав жадной белкой.

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