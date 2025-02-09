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"Удачи": Кроуфорд отреагировал на анонс боя Альвареса, подколов мексиканца

Американский боксер поставил перед собой высокую цель в запланированном поединке с Канело.
Сегодня, 16:24
Теренс Кроуфорд / Getty Images
Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал анонс объединительного боя между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом и чемпионом IBF Уильямом Скуллом.

Американский боксер пожелал удачи мексиканцу и отметил, что ждет, когда отберет у него звание абсолютного чемпиона.

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"Удачи, Канело, в твоем следующем бою. Я с нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира", - написал Кроуфорд в сети Х.

Напомним, что бой Альварес - Скулл состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На 13 сентября в Лас-Вегасе, США у Канело запланирован поединок против Кроуфорда.

Ранее Джейк Пол резко отреагировал на срыв боя с Саулем Альваресом, послав его и обозвав жадной белкой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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