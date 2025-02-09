"Удачи": Кроуфорд отреагировал на анонс боя Альвареса, подколов мексиканца
Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд прокомментировал анонс объединительного боя между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в суперсреднем дивизионе Саулем Альваресом и чемпионом IBF Уильямом Скуллом.
Американский боксер пожелал удачи мексиканцу и отметил, что ждет, когда отберет у него звание абсолютного чемпиона.
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"Удачи, Канело, в твоем следующем бою. Я с нетерпением жду, когда стану трехкратным абсолютным чемпионом мира", - написал Кроуфорд в сети Х.
Good luck @Canelo in your next fight. I’m looking forward to becoming a 3x Undisputed Champion.😉— Terence Crawford (@terencecrawford) February 9, 2025
Напомним, что бой Альварес - Скулл состоится 3 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
На 13 сентября в Лас-Вегасе, США у Канело запланирован поединок против Кроуфорда.
Ранее Джейк Пол резко отреагировал на срыв боя с Саулем Альваресом, послав его и обозвав жадной белкой.
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