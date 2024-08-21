Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн, который является промоутером Энтони Джошуа, поделился мнением о гипотетическом бое британца с Тайсоном Фьюри.
По словам функционера, это стало бы самым большим поединком в истории бокса.
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"Никто не знает, что произойдет. Но сегодня я говорил со Спенсером Брауном, менеджером Тайсона, и он сказал, что Фьюри готов к бою с Джошуа.
Я верю, что этот бой состоится, независимо от результатов следующих поединков. Но если Тайсон и ЭйДжей выиграют следующие поединки – мы получим самый большой бой в истории бокса", - приводит слова Хирна Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Фроч предсказал завершение карьеры Фьюри после реванша с Усиком.
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