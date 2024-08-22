"Твой сон превратился в кошмар": Де Ла Хойя оценил участие Хэйни в уличной драке
Специалист остро высказался о будущем американца.
Промоутер Оскар Де Ла Хойя высказался по поводу участия бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Дэвина Хейни (31-0, 15 КО) в уличной драке.
По словам функционера, американец пожалеет о своем поступке.
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"Девин вернулся и провел бой на прошлой неделе на ярмарке в округе Орандж Каунти.
Не знаю, видели ли вы полное видео, но на нем Дэвин бьет гражданского, стоя перед колесом обзора. Он промахнулся.
Брат, твой сон официально превратился в кошмар", - приводит слова промоутера FightHype.com.
Ранее авторитетное издание назвало боксера, который был сложнейшим соперником Усика.
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