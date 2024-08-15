Хэйни анонсировал свое возвращение в ринг

Чемпион первого полусреднего веса снова готов драться после аннулированного поражения от Райана Гарсии.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни анонсировал свое возвращение.

По словам американского боксера, через несколько месяцев он будет готов выйти в ринг.

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"Бокс уже не тот. Пора возвращаться. Даю вам всем три месяца", - написал Хэйни в сети X.

"Выполняй работу, чемпион. Ждем тебя в Рияде", - ответил ему глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

"Я бы назвал это камбэком, но никуда не уходил. Так скоро увидимся, брат", - написал ему Хейни.

Напомним, что в последнем бою Хэйни уступил Райану Гарсии, но поединок признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у победителя.

Ранее собщалось, что Хэйни собирается судиться с Гарсией.

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