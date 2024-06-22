"Меня затронули финансово и морально": Хэйни собирается судиться с Гарсией

Чемпион рассчитывает на компенсацию от своего пойманного на допинге обидчика.

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни заявил, что подаст в суд на Райана Гарсию, от которого он потерпел поражение, но то был пойман на употреблении допинга.

Американский боксер считает, что заслуживает на компенсацию за финансовый и моральный ущерб из-за этого скандала.

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"Конечно, все что произошло, оказало очень большое влияние. Я не заработал и полтора миллиона после того, как подписал контракт с Matchroom. Так что это поражение повлияло на меня. Мои адвокаты и моя команда докажут это в суде. Мы подаем в суд на Райана Гарсию, потому что его поступки затронули меня не только финансово, но и морально", - цитирует Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что допинг-проба Гарсии, взятая перед боем с Хэйни дала положительный результат. Раяна дисквалифицировали на один год, из его гонорара изъяли 1,1 миллиона долларов и обязали заплатить штраф 10 тысяч долларов, а его поединок с Хэйни признали таким, что не состоялся.

Еще до официального отстранения от бокса Гарсия объявил о завершении карьеры.

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