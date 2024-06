Хэйни объявил о приостановке карьеры

Чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девин Хэйни сделал заявление по поводу своего будущего.

Американец сообщил, что намерен отказаться от своего титула и поставить карьеру на пауза на некоторое время.

Читай также: Райан Гарсия получил дисквалификацию за допинг

"Я вернусь через год. У меня уже были все пояса.

С этого момент я дерусь в любом весе, который выберу. Я больше не привязываюсь к какой-либо весовой категории", - написал Хэйни в X.

I’ll be back n one year.. I had all the belts already. From now on I’m fighting at whatever weight I choose no longer fighting n weight classes