Хэйни замечен в уличной драке - он нанес первый удар и убежал
Американцу ждут проблемы.
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хэйни оказался в центре скандала.
В сети появилось видео, на котором американец Девин Хэйни участвует в уличной драке.
Читай также: Гвоздик оценил конфликт Ломаченко и Стивенсона
Девин начал потасовку, нанеся первый удар из-за спины своего товарища.
Хэйни быстро покинул место драки, когда услышал полицейскую сирену.
Ранее американец анонсировал свое возвращение в ринг.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!