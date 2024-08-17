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Хэйни замечен в уличной драке - он нанес первый удар и убежал

Американцу ждут проблемы.
Сегодня, 10:57
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Девин Хэйни оказался в центре скандала.

В сети появилось видео, на котором американец Девин Хэйни участвует в уличной драке.

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Девин начал потасовку, нанеся первый удар из-за спины своего товарища.

Хэйни быстро покинул место драки, когда услышал полицейскую сирену.

Ранее американец анонсировал свое возвращение в ринг.

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