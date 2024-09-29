"Точно не уходит на пенсию": Промоутер Джошуа сообщил, сколько тот еще собирается выступать

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал о планах своего подопечного после поражения от Даниэля Дюбуа.

По его словам, британский боксер пока не думает о завершении карьеры и точно проведет еще два-три боя.

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"В финансовом плане мы зарабатываем много денег, и каждый раз, когда Энтони дерется, мы преуспеваем, но по сравнению со всеми доходами, особенно со всеми доходами от бокса, это довольно маленькая часть.

Так что пока Джошуа точно не уходит на пенсию. Думаю, вы увидите его еще по крайней мере год, два-три боя, а потом посмотрим. Но следующее решение будет очень важно. Честно говоря, я не думаю, что кто-нибудь когда-нибудь сможет занять его место.

Когда я это говорю, люди отвечают, что есть бойцы лучше. Да, возможно, но в коммерческом плане никто не сможет сделать то, что Энтони Джошуа сделал для бокса, точно не в ближайшие четыре-пять лет. В боксе сейчас нет никого, кто мог бы даже приблизиться к коммерческим масштабам Энтони Джошуа. Надеюсь, таких будет больше, но он точно уникален", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее промоутер Джошуа сообщил, какой бой ему планируют организовать следующим.

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