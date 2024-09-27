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Промоутер Джошуа сообщил, какой бой ему планируют организовать следующим

Представитель британского экс-чемпиона раскрыл дальнейшие планы.
Сегодня, 00:58
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что следующим боем его клиента должен стать реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По его словам, министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заинтересован в организации повторного поединка, но сначала Эй Джею нужно сделать перерыв для восстановления.

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"Его Превосходительство хочет реванша. Эй Джей всегда будет хотеть реванша, потому что он боец, и Даниэль Дюбуа тоже готов на реванш. Для него это величайший бой.

Я сказал Эй Джею, что на нем не видно следов боя, но он получил в подбородок. Мы не вернемся к работе через 10-12 недель. Ему нужен отдых. Ему нужно поправиться", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер сообщил, когда Дюбуа проведет следующий бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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