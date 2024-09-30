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Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе

Представители Украины могут поборотся за титул.
Сегодня, 19:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров в легком весе.

Чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко сохранил вторую позицию, обладатель титула WBO Денис Беринчик – пятую.

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Лидирует в рейтинге чемпион WBA Джервонта Дэвис, а титул остается вакантным.

Рейтинг The Ring в легком весе:

  1. Джервонта Дэвис
  2. Василий Ломаченко
  3. Уильям Сепеда
  4. Шакур Стивенсон
  5. Денис Беринчик
  6. Реймонд Мураталла
  7. Кейшон Дэвис
  8. Фрэнк Мартин
  9. Энди Крус
  10. Сем Ноакс

Напомним, Рогава победил Флореса и завоевал титул чемпиона США .

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Источник: The Ring

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