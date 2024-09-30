Беринчик и Ломаченко сохранили свои позиции в пятерке лучших в рейтинге The Ring в легком весе
Представители Украины могут поборотся за титул.
Журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров в легком весе.
Чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко сохранил вторую позицию, обладатель титула WBO Денис Беринчик – пятую.
Читай также: "Меня это разбудило": Фьюри сделал признание про бой с Усиком
Лидирует в рейтинге чемпион WBA Джервонта Дэвис, а титул остается вакантным.
Рейтинг The Ring в легком весе:
- Джервонта Дэвис
- Василий Ломаченко
- Уильям Сепеда
- Шакур Стивенсон
- Денис Беринчик
- Реймонд Мураталла
- Кейшон Дэвис
- Фрэнк Мартин
- Энди Крус
- Сем Ноакс
Напомним, Рогава победил Флореса и завоевал титул чемпиона США .
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!
Источник: The Ring