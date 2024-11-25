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Названа заявка Шахтера на матч с ПСВ

Донецкий коллектив сыграем с топ-клубом из Нидерландов.
Сегодня, 21:00
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

В среду, 27 ноября, Шахтер сыграет с ПСВ в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Главный тренер "горняков" Марино Пушич огласил заявку украинской команды на матч.

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Заявка Шахтера на матч с ПСВ

В турнирной таблице Шахтер имеет четыре очка, а у нидерландского клуба пять баллов.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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