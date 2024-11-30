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Хирн отреагировал на слухи о том, что Кличко мог вернуться в бокс

Промоутер оценил шансы украинца в бою с Дюбуа.
Сегодня, 07:25
Владимир Кличко / Getty Images
Владимир Кличко / Getty Images

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал информацию о том, что Владимир Кличко мог стать следующим соперником чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа.

По словам функционера, украинец находится в отличной форме, но возраст берет свое.

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"Это очень странно. Какое-то время назад я был на ужине с Владимиром, Турки Аль аш-Шейхом и Фрэнком Уорреном. Это было перед боем Джошуа - Дюбуа. Владимир выглядит невероятно. Вы все еще можете сказать, что он хочет драться. Но нельзя победить возраст.

Свой последний бой Кличко провел против Энтони Джошуа в 2017 году. В следующем году будет восемь лет с момента этого поединка. Я не думаю, что это хорошая идея, тем более когда ты дерешься с молодым быком вроде Даниэля Дюбуа. Но Владимир - это Владимир. У него есть право смотреть туда, куда ему подсказывает сердце", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, бывший чемпион мира сравнил Усика с Хопкинсом.

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