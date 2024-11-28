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Бывший чемпион мира сравнил Усика с Хопкинсом

Маккензи отметил стиль украинского чемпиона.
Сегодня, 14:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи поделился мнением по поводу Александра Усика.

По словам американца, украинец похож на Бернарда Хопкинса, который был абсолютным чемпионом мира, победил 27 боксеров за звание чемпиона мира.

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"Усик напоминает мне супертяжелую версию Бернарда Хопкинса. Он ест, спит и живет боксом.

 Меня не удивляет, что после своих поединков Александр делает невероятные вещи или, вообще, возвращается в зал для тренировок. Усик очень пристально следит за своим телом. У него невероятная уверенность в себе", - заявил Маккензи для talkSPORT.

Ранее авторитетное издание дало Фьюри советы перед реваншем с Усиком.

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