Легендарный Леннокс Льюис навестил лагерь Александра Усика
Британец поддержал украинца перед реваншем с Фьюри.
Чемпион мира в супертяжелом весе WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик проведет реванш с бывши чемпионом мира Тайсоном Фьюри.
Украинец проводит тренировочный лагерь. К нему приехал икона бокса Леннокс Льюис.
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Британец понаблюдал, как Александр тренируется.
Леннокс Льюис провел свой последний бой в 2003 году, в котором победил Виталия Кличко.
Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее Тайсон сделал громкое обещание перед реваншем с Усиком.
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