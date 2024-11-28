"В мою эпоху он был бы бомжом": известный боксер оценил Усика

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, член Международного зала боксерской славы Джеймс Тони высказался по поводу обладателя титулов WBO, WBC, WBA и IBO Александра Усика.

Америкаец считает, что украинец не смог бы достичь успех в его эпохе.

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"Усик? Он крутой боксер-любитель. Он чемпион в супертяжелом весе, это круто, но знаете что, в крузервейте, в мою эпоху, он был бы бомжом", - приводит слова Тони MillCity Boxing.

Свой первый бой Тони провел в 1988 году, а прощальный - 2017 (до этого была пауза в несколько лет). На счету Джеймса 77 побед, 10 поражений и три ничьи.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

Ранее тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком.

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