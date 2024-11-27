"Этого ждет весь мир": Баффер оценил реванш Усика и Фьюри
Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам шоумена, поединок боксеров будет очень интересным.
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"Реванш, которого ждет весь мир. Приготовьтесь к борьбе. Невероятный бой с выдающимся андеркардом".
THE REMATCH THE WORLD HAS BEEN WAITING FOR!— Michael Buffer (@Michael_Buffer) November 27, 2024
“LET’S GET READY TO RUMBLE!”®
A SUPER FIGHT WITH AN OUTSTANDING UNDERCARD!
🇸🇦🇬🇧🇺🇦
Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.
Отметим, Беллью рассказал, что нужно изменить Фьюри в реванше с Усиком.
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