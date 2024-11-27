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Шевченко рассказал, заслужил ли Левандовски Золотой мяч

Украинец хочет, чтобы поляк получил свою награду за 2020 год.
Сегодня, 18:10
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Легенда украинского футбола Андрея Шевченко поделился мнением по поводу Роберта Левандовски.

По словам главы УАФ, поляк должен был получить Золотой мяч в 2020 году.

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"Мое мнение по этому поводу однозначно. Какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще: мой голос принадлежит Роберту. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему Золотой мяч 2020", - приводит слова Шевченко Goal.

Напомним, Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока.

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