Шевченко рассказал, заслужил ли Левандовски Золотой мяч

Украинец хочет, чтобы поляк получил свою награду за 2020 год.

Легенда украинского футбола Андрея Шевченко поделился мнением по поводу Роберта Левандовски.

По словам главы УАФ, поляк должен был получить Золотой мяч в 2020 году.

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"Мое мнение по этому поводу однозначно. Какой бы ни была формула, петиция, голосование или что-то еще: мой голос принадлежит Роберту. Да, я бы точно поддержал идею отдать ему Золотой мяч 2020", - приводит слова Шевченко Goal.

Напомним, Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока.

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