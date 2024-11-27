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Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока

Речь идет о нынешнем сезоне.
27 ноября, 13:32
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Легендарный нападающий, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко еще перед стартом нынешнего сезона занимал десятую позицию в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА, имея в своем активе 48 забитых голов, столько же, как у Златана Ибрагимовича и Килиана Мбаппе.

Отметим, что есть большая вероятность, что Шевченко до конца сезона могут обойти сразу три футболиста.

Форвард Реала уже успел войти в ТОП-10 и сдвинуть с нее легендарных украинцев и шведов, Мбаппе забил Штутгарту на старте нынешней кампании. После дубля в ворота Фейеноорда Эрлинг Голанд теперь 46 голов в своем активе и ему осталось забить еще трижды, чтобы обойти Шевченко.

Самая трудная эта задача для Мохамеда Салаха, который в настоящее время имеет в своем активе 45 голов в ЛЧ (1 в нынешнем первенстве).

ТОП-20 бомбардиров Лиги чемпионов

  • 1 - Криштиану Роналду - 140
  • 2 - Лионель Месси - 129
  • 3 - Роберт Левандовски - 101
  • 4 - Карим Бензема - 90
  • 5 - Рауль - 71
  • 6 - Рууд ван Нистелрой - 56
  • 7 - Томас Мюллер - 54
  • 8 - Тьерри Анри - 50
  • 9 – Альфредо Ди Стефано – 49
  • 9 - Килиан Мбаппе - 49
  • 11 - Андрей Шевченко - 48
  • 11 - Златан Ибрагимович - 48
  • 13 - Эрлинг Голланд - 46
  • 13 – Эусебиу – 46
  • 13 – Филиппо Индзаги – 46
  • 16 - Мохаммед Салах - 45
  • 17 - Дидье Дрогба - 44
  • 18 - Неймар - 43
  • 19 - Алессандро Дель Пьеро - 42
  • 20 - Серхио Агуэро - 41

Отметим, что накануне Роберт Левандовски стал третьим игроком, который смог забить более 100 голов в рамках Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко

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