Шевченко в списке бомбардиров Лиги чемпионов могут обойти сразу три игрока

Легендарный нападающий, а ныне президент УАФ Андрей Шевченко еще перед стартом нынешнего сезона занимал десятую позицию в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов УЕФА, имея в своем активе 48 забитых голов, столько же, как у Златана Ибрагимовича и Килиана Мбаппе.

Отметим, что есть большая вероятность, что Шевченко до конца сезона могут обойти сразу три футболиста.

Форвард Реала уже успел войти в ТОП-10 и сдвинуть с нее легендарных украинцев и шведов, Мбаппе забил Штутгарту на старте нынешней кампании. После дубля в ворота Фейеноорда Эрлинг Голанд теперь 46 голов в своем активе и ему осталось забить еще трижды, чтобы обойти Шевченко.

Самая трудная эта задача для Мохамеда Салаха, который в настоящее время имеет в своем активе 45 голов в ЛЧ (1 в нынешнем первенстве).

ТОП-20 бомбардиров Лиги чемпионов

1 - Криштиану Роналду - 140

2 - Лионель Месси - 129

3 - Роберт Левандовски - 101

4 - Карим Бензема - 90

5 - Рауль - 71

6 - Рууд ван Нистелрой - 56

7 - Томас Мюллер - 54

8 - Тьерри Анри - 50

9 – Альфредо Ди Стефано – 49

9 - Килиан Мбаппе - 49

11 - Андрей Шевченко - 48

11 - Златан Ибрагимович - 48

13 - Эрлинг Голланд - 46

13 – Эусебиу – 46

13 – Филиппо Индзаги – 46

16 - Мохаммед Салах - 45

17 - Дидье Дрогба - 44

18 - Неймар - 43

19 - Алессандро Дель Пьеро - 42

20 - Серхио Агуэро - 41

Отметим, что накануне Роберт Левандовски стал третьим игроком, который смог забить более 100 голов в рамках Лиги чемпионов.

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