Левандовски забил юбилейный гол в Лиге чемпионов

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски достиг знаменательной отметки в своей карьере.

Поляк забил свой сотый гол в Лиге чемпионов за всю карьеру. Юбилей Левандовски достался в матче против Бреста.

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Роберт реализовал 11-метровый на 10-ой минуте матча против французского клуба, который сам и заработал.

Сейчас форвард каталонцев стал единоличным лидером бомбардирской гонки в этом сезоне главного клубного турнира Европы.

Левандовски стал лишь третьим игроком после Месси и Роналду, достигшим подобной отметки в ЛЧ. На момент написания новости в матче идет первый тайм. Счет - 1:0.

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