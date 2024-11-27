Зинченко оценил разгромную победу Арсенала над Спортингом в Лиге чемпионов

Украинец вышел на поле во втором тайме.

В рамках пятого тура Лиги чемпионов Арсенал добыл крупную победу над Спортингом (5:1).

Защитник лондонского команды Александр Зинченко поделился эмоциями после победы.

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"Вчера вечером ребят было невозможно остановить", – написал Зинченко.

В турнирной таблице Арсенал занимает седьмое место, имея 10 баллов за пять матчей.

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