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Цыганков впервые после травмы выйдет в старте Жироны - сыграет против россиянина

Украинец выйдет на матч против Штурма.
Сегодня, 19:23
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Жирона в гостях встретится со Штурмом.

Австрийский коллектив подойдет к этому поединку с травмой основного голкипера Кьелля Шерпена. Вместо него сыграет россиянин Даниил Худяков.

Штурм: Худяков - Газибегович, Айву, Гайргофер, Лавали - Чуквуани, Бовинг, Ялкуе, Китеишвили - Бирет, Джатта

Запасные: Биньетти, Винер-Пухер, Горенц-Станкович, Вютрих, Григич, Гедль, Гирлендер, Джонстон, Карич, Малик, Хорват

В составе Жироны с первых минут впервые после травмы выйдет Виктор Цыганков.

Жирона: Газзанига - Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд - Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек - Цыганков, Миовски, Гиль.

Запасные: Артеро, Асприлья, Гарсия, Данжума, Клуа Ос, Лопес Д., Лопес П., Мартин, Руис, Солис Ромеро, Стуани.

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