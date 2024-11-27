Цыганков впервые после травмы выйдет в старте Жироны - сыграет против россиянина
В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Жирона в гостях встретится со Штурмом.
Австрийский коллектив подойдет к этому поединку с травмой основного голкипера Кьелля Шерпена. Вместо него сыграет россиянин Даниил Худяков.
Штурм: Худяков - Газибегович, Айву, Гайргофер, Лавали - Чуквуани, Бовинг, Ялкуе, Китеишвили - Бирет, Джатта
Запасные: Биньетти, Винер-Пухер, Горенц-Станкович, Вютрих, Григич, Гедль, Гирлендер, Джонстон, Карич, Малик, Хорват
В составе Жироны с первых минут впервые после травмы выйдет Виктор Цыганков.
Жирона: Газзанига - Франсес, Хуанпе, Крейчи, Блинд - Гутьеррес, Ромеу, ван де Бек - Цыганков, Миовски, Гиль.
Запасные: Артеро, Асприлья, Гарсия, Данжума, Клуа Ос, Лопес Д., Лопес П., Мартин, Руис, Солис Ромеро, Стуани.
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