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Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами

Уругваец хорошо зарекомендовал себя в MLS.
Сегодня, 19:09
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Уругвайский нападающий Луис Суарес останется в Интер Майами.

37-летний футболист продлил контракт с клубом на сезон-2025.

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Луис присоединился к Интеру зимой 2024 года. За сезон уругваец сыграл 27 матчей, в которых забил 20 голов.

Напомним, флоридская команда выиграла регулярный чемпионат МЛС, но сенсационно вылетела из плей-офф.

Ранее сообщалось, что бывший партнер Месси официально стал тренером Интер Майами.

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