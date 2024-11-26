Экс-партнер Месси официально стал тренером Интер Майами

Интер Майами нашел замену для Херардо Мартино.

Как сообщает пресс-служба «розовых», клуб возглавил экс-игрок Барселоны и сборной Аргентины Хавьер Маскерано. Контракт со специалистом подписан до 2027 года.

Ранее молодой специалист тренировал только сборную Аргентины до 20 лет и олимпийскую футбольную команду.

В прошлом сезоне Интер Майами побил рекорд регулярного сезона МЛС по набранным очкам, но уступил в первом же раунде плей-офф.

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