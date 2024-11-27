Молодежка Шахтера сыграла вничью со сверстниками из ПСВ
Коллектив Алексея Белика показал хороший результат в юношеской Лиге УЕФА.
В рамках 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА Шахтер в гостевом матче встретился с ПСВ.
Команды провели напряженный поединок, где ни один коллектив не хотел уступать другому, а интрига была живой до последних минут.
В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счет. После перерыва первыми отличились нидерландцы усилиями Робина ван Дуйвена.
Впрочем, до конца встречи «горняки» смогли найти возможность восстановить паритет в счете. Поспособствовал этому гол Антона Дрозда, который установил окончательный счет на табло.
ПСВ U-19 - Шахтер U-19 1:1
Голы: ван Дуйвен, 53 - Дрозд, 75
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