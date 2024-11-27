Молодежка Шахтера сыграла вничью со сверстниками из ПСВ

В рамках 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА Шахтер в гостевом матче встретился с ПСВ.

Команды провели напряженный поединок, где ни один коллектив не хотел уступать другому, а интрига была живой до последних минут.

В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счет. После перерыва первыми отличились нидерландцы усилиями Робина ван Дуйвена.

Впрочем, до конца встречи «горняки» смогли найти возможность восстановить паритет в счете. Поспособствовал этому гол Антона Дрозда, который установил окончательный счет на табло.

ПСВ U-19 - Шахтер U-19 1:1

Голы: ван Дуйвен, 53 - Дрозд, 75

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!