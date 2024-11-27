Усик оценил Фьюри как соперника: Первое место по всему

Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик пообщался с журналисткой Mail Sport Boxing и поговорил о предстоящем матче против Тайсон Фьюри.

Среди прочего Александра попросили оценить по уровню сложности оппонентов в течение карьеры, где находится британец.

"На первом месте. Первое место в рейтинге сложностей, первое место по напряжению, за эмоция, первое место во всем – это Тайсон", – ответил Усик.

Отметим, что сам Фьюри недавно также хвалил украинца, назвав его своим лучшим оппонентом в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!