Усик оценил Фьюри как соперника: Первое место по всему
Украинский чемпион отметил Тайсона.
Чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик пообщался с журналисткой Mail Sport Boxing и поговорил о предстоящем матче против Тайсон Фьюри.
Среди прочего Александра попросили оценить по уровню сложности оппонентов в течение карьеры, где находится британец.
"На первом месте. Первое место в рейтинге сложностей, первое место по напряжению, за эмоция, первое место во всем – это Тайсон", – ответил Усик.
Отметим, что сам Фьюри недавно также хвалил украинца, назвав его своим лучшим оппонентом в карьере.
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