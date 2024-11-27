Ямаль стал обладателем Golden Boy-2024

Испанского вундеркинда снова признали лучшим молодым игроком мира.

Издание TuttoSport объявило нынешнего обладателя самой престижной премии для молодых игроков - Golden Boy.

Награду достаточно ожидаемо получил вингер Барселоны Ламин Ямаль, который выиграл голосование журналистов из многих стран мира.

Ямаль стал третьим игроком Барселоны за последние 4 года, которому вручили эту премию. Ранее ее выигрывали другие бриллианты каталонцев в лице Педри и Гави.

Месяц назад, 28 октября, Ламин стал обладателем трофея Раймонда Копа, который является аналогом премии Golden Boy, но вручается журналом France Football, который также вручает Золотой Мяч.

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